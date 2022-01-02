В России предсказали сильное подорожание новостроек в 2022 году

Эксперты и застройщики ожидают сильное подорожание цен на недвижимость в новом году. По разным оценкам, цена за квадратный метр может вырасти в среднем на 15%, об этом сообщает издание «Известия». Среди основных причин для подорожания выделяют несколько факторов — высокая инфляция, дефицит рабочих, подорожание земли, рост стоимости строительных материалов и снижение предложения.

За прошедший год в городах-миллионниках стоимость «квадрата» в новостройках в среднем выросла на 29% — с 88 тыс. до 114 тыс. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья увеличилась примерно на 25% — с 84 тыс. до 105 тыс. рублей, — сообщила эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

В 2022-м цены будут расти не так интенсивно, как в 2021-м, но всё равно продолжат стабильно увеличиваться.

В течение года стоимость первичного жилья может увеличиться на 10–15%, если не случится новых макроэкономических потрясений и локдаунов, — спрогнозировал девелопер Анлрей Колочинский.

В конце 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия прошла пик роста цен на недвижимость. Также глава Центрального банка заявила, что процентные ставки по ипотеке в ближайшее время могут немного вырасти. Она посоветовала не торопиться сейчас покупать жильё, а «лучше внимательно оценить ситуацию».