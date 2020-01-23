https://static.news.ru/photo/9d3d54e6-3df7-11ea-ad2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru о единичном в России случае отказа от турпоездки в Китай в связи с новым коронавирусом. Эксперт считает, что ситуация под контролем.

Отказался от поездки пока только один турист. На текущий момент нет никаких официальных запретов на въезд в Китай. Ни ВОЗ, ни Роспотребнадзор не дают никаких особых рекомендаций — значит, ситуация под контролем. К тому же, российские туристы не ездят в Ухань — они ездят, главным образом, на остров Хайнань, что в 1500 км от Уханя, — сообщил Горин.

В связи с тем, что официальных запретов на поездки в Китай нет, тем путешественникам, что всё же решат аннулировать заранее приобретённые путёвки, грозят штрафы от отелей и от авиаперевозчиков, рассказал эксперт.

Обсуждая въездной туризм, Горин отметил, что сейчас для туристов из Китая — низкий сезон. К тому же, 25 января отмечается китайский Новый год. Большая часть жителей КНР предпочитает остаться дома. Более того: те из китайцев, что живут в других странах, на новогодние праздники стремятся приехать на родину и повидаться с родными.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России особо подчеркнул, что эпидемиологический контроль во всех аэропортах России на высоте.

Ранее News.ru сообщал о том, что в закрытом на карантин городе Ухане не работает общественный транспорт и часть магазинов, закрыты железнодорожное и авиасообщение.