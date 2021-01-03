Эксперт рассказал о самых неожиданных тревожных вызовах в праздники

https://static.news.ru/photo/3d06a4f8-4e5c-11eb-ac29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Драки Снегурочек и Дедов Морозов, воровство табачной продукции на сумму в пять тысяч рублей, а также конфликты из-за права на первый запуск фейерверка или исполнения песни в караоке можно назвать самыми неожиданными причинами тревожных вызовов в праздничные дни. Об этом в разговоре с журналистами рассказал генеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков.

По его словам, с 25 декабря по 10 января, как правило, осуществляется примерно 30 тысяч выездов, 70% из которых — в дневное время. В большинстве своём (31,5%) тревожных вызовов поступают из ресторанов, баров и кафе, продуктовых магазинов (28%) и непродовольственных торговых точек (17%).

По типам правонарушений в новогодние праздники лидирует хулиганство — 51%. Нарушение общественного порядка происходит в 24% случаев, а на незаконное проникновение приходится 13% тревожных вызовов, — цитирует Цыбакова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, мошенники во всех сферах активизировались в период новогодних праздников, сообщили в московской полиции. Силовики советуют жителям города быть бдительными.

В частности, преступники орудуют во всех сферах, в том числе продают билеты на мероприятия и бонусные карты, а также звонят и представляются сотрудниками банков. Москвичам следует не терять бдительности и с долей скептицизма относиться к различным выгодным предложениям.