https://static.news.ru/photo/09c03726-1a73-11ea-bcff-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние годы женщинам в России удаётся теснить мужчин, в том числе и на руководящих постах. К примеру, в последнем рейтинге гендиректоров 620 крупнейших компаний оказалось 43 представительницы прекрасного пола, в то время как четыре года назад в этом списке их было всего 23. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Он пояснил, что в настоящее время в РФ именно женщины занимают многие важные посты, в том числе — председателя Совета Федерации, главы Банка России и одного из вице-премьеров.

Однако, отметил Максименко, в Госдуме их доля не превышает 14%, что немногим выше показателя представленности женщин в органах государственной власти.

Эксперт подчеркнул: в индексе гендерного развития по версии Всемирного экономического форума Россия находится в середине таблицы, на 75-м месте из 149 стран. Исходя из этих показателей, несмотря на рост количества женщин на руководящих позициях, можно сделать вывод, что принципиально за последние 10 лет ситуация не поменялась.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины россиян (58%) уверены, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека, однако треть респондентов полагают, что к этому более склонны мужчины, а каждый четвёртый считает, что есть сферы, руководить которыми могут только женщины. Исследование на эту тему провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).