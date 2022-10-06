Эксперт рассказал о роли западных ЧВК в конфликте на Украине Военный эксперт Сивков заявил, что войска НАТО де-факто действуют на Украине под видом ЧВК

Фото: МО Украины

В украинской армии большую роль играют западные военные из ЧВК, заявил в беседе с «Радио 1» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков. Он добавил, что их число составляет уже несколько тысяч.

Фактически это означает, что войска НАТО де-факто уже воюют против нас под видом частных военных компаний, — сказал Сивков.

Он полагает, что в настоящее время российские войска переведены в состояние стратегической обороны на Украине. Они решают задачи отражения ударов при наступлении противника. По мнению Сивкова, после того как украинские военные будут измотаны и потеряют потенциал для атак, российские войска перейдут в контрнаступление.

Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее отметил, что украинская армия стянула на Херсонском направлении огромное количество техники из стран НАТО. При этом, по его словам, натиск ВСУ удается сдерживать. Стремоусов отметил, что ежедневно под Херсоном гибнут более 300 военнослужащих ВСУ.

Стремоусов ранее сообщил, что Вооруженные силы России дали отпор украинским военным в Херсонской области. По его словам, продвижение ВСУ в северной части региона полностью остановлено.

Также он рассказал, что украинские войска вместе с иностранными наемниками заняли ряд прифронтовых сел на Криворожском направлении, в то время как на Николаевском ВС РФ успешно уничтожают бойцов ВСУ.