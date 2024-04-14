Эксперт рассказал о риске ядерной войны после атаки Ирана на Израиль Эксперт Быстрицкий: появился риск ядерной эскалации после атаки Ирана на Израиль

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Риск ядерного конфликта после атаки Ирана на Израиль есть, заявил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, сообщает ТАСС. Он добавил, что США постараются не допустить дальнейшей эскалации, «приглушив» рвение Тель-Авива нанести ответный удар.

Я считаю, что этот риск (риск ядерного конфликта. — NEWS.ru), конечно же, есть. Этот риск настоящий, но переоценивать я бы его не стал. Все-таки есть большой шанс, что такого развития событий все же удастся избежать. Представляется, что сейчас после этого ночного удара эскалации не последует, — сказал он.

Ранее замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил, что Иран осознавал невозможность нанести серьезный ущерб Израилю. По его словам, больших рисков перевести ситуацию в масштабное столкновение не было. Он подчеркнул, что Тель-Авив был готов к атаке, поскольку ему не привыкать сбивать воздушные цели.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке сулит неприятности Украине. По его мнению, заявления Вашингтона о невозможности финансово поддерживать Киев были оправданием, чтобы США могли сохранить военные ресурсы для ведения боевых действий против Ирана и помощи Израилю.