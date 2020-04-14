Эпидемиолог назвал «шашлычников» причиной роста числа заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/cc4a6308-7e59-11ea-9e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Причиной роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Отмечается что две недели назад после введения режима самоизоляции в стране россияне массово отправились на шашлыки.

Думаю, что да, в определённой мере это (рост числа заболевших — примю NEWS.ru) является свидетельством вот этих «шашлычных» выходных, — цитирует Брико ТАСС.

Он добавил, что жители страны и сегодня не соблюдают режим самоизоляции в полной мере, о чём свидетельствуют данные анализа индекса самоизоляции в России. По мнению Брико, сейчас очень важно выдержать рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения интервал длинною в два инкубационных периода — как раз месяц.

Как писал NEWS.ru, сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19 назвали начало июня.