Эксперт рассказал о причинах проблем с теплоснабжением в России

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Отсутствие конкуренции на рынке коммунальных услуг приводит к тому, что компании просто выкачивают из населения деньги, вместо того чтобы заниматься поддержанием энергетических и тепловых коммуникаций в исправном состоянии. Об этом рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Реформа, которая была начата в 2011 году и потом поддержана прежним руководством Министерства строительства, когда ввели лицензирование управляющих компаний, — вот это всё привело к тому, что на рынке не осталось независимых игроков. Все управляющие компании — это так или иначе компании, которые связаны с чиновниками либо жилищной инспекции, либо местного самоуправления, — приводит ОТР слова Крохина.

Он добавил, что монополия также приводит к постоянному росту тарифов на тепло и электричество. По мнению Крохина, на стоимость ЖКУ и качество услуг могут влиять только жильцы ЖСК и ТСЖ.

Почему люди, живущие в домах-кооперативах или в домах-товариществах, они не платят повышенный тариф при повышении общегородском? И они также получают экономию по теплу. И почему этого не происходит в государственных управляющих компаниях или в тех домах, которые находятся под управлением чиновников? — задаётся вопросом эксперт.

Крохин отметил, что вывод может быть только один — ситуацию поможет разрешить появление на рынке коммунальных услуг реальной конкуренции.

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