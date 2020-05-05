Эксперт рассказал о новых штрафах для автовладельцев

https://static.news.ru/photo/a08911f6-8e62-11ea-af23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что нанесение ущерба городской инфраструктуре и опасная езда будут наказываться новыми штрафами, которые российские власти подготовили для водителей. По его словам, меры будут максимально жёсткими.

При этом эксперт согласился, что борьба за снижение уровня риска на дорогах требует повышения финансовой ответственности автовладельцев, сообщает «Прайм». Агентство отмечает, что ущерб городской инфраструктуре может быть нанесён водителями, которые разбрасывают мусор и автохлам.

Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость, — предположил Васильев.

Водителям придётся заплатить за подобные действия 5 тысяч рублей, юридическим лицам грозит штраф в 35 тысяч рублей.

Эксперт также назвал наиболее неопределенную категорию нарушений. Речь идёт об опасном вождении. Критерии, определяющие его, выглядят весьма расплывчато, считает Васильев. Штраф же составит 5 тыс рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ГИБДД России в период майских праздников намерена усилить работу по выявлению пьяных водителей на дорогах. В ближайшие дни запланировано проведение массовых проверок и специальных операций. В ГИБДД отметили, что такое пристальное внимание к проблеме вождения в пьяном виде со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности.