Эксперт рассказал о функциях антител к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/3349e696-6dc4-11eb-96d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масочный режим в России может длиться, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусом и их последствиях. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Гарантий, что не будет повторного заражения, нет. Мы знаем, что повторное заражение возможно, но мы не знаем, насколько это часто бывает, поэтому носим маски, — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Он добавил, что только 10–20% антител эффективно противостоят вирусу. Сама иммунная система «не знает», какое из антител поможет, поэтому вырабатывает их большое количество, а «лишние» из них порой могут даже мешать, не пуская к вирусу нейтрализующие его антитела.

Они не всегда предназначены для предотвращения заражения, но могут помочь организму справиться с инфекцией быстро и незаметно для человека или хотя бы снизить вероятность тяжёлого течения заболевания, — подчеркнул Лукашев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцинированные от коронавируса люди могут быть бессимптомными распространителями COVID-19. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По её словам, некоторые люди, сделавшие прививку, отказываются от ношения масок, хотя вакцинация не избавляет их от необходимости использовать средства защиты.