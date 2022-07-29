Россиянам рассказали о действиях при пожаре, если на окнах решетки Эксперт Бойко: решетки на окнах нарушают пожарную безопасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае пожара или другой экстренной ситуации решетки на окнах следует открыть ключом и покинуть здание, рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. Он отметил, что устанавливать решетки незаконно, а приваривать их ни в коем случае нельзя, чтобы не закрывать возможный аварийный выход, пишет «Газета.Ru». По его словам, люди беспокоятся о сохранности имущества, но при этом не думают о своей жизни.

В общем, правилами запрещены вот эти все решетки. Но если вдруг есть решетки, то, по сути своей, должны быть обязательно ключи, висящие рядом с окном. То есть они должны быть закрыты именно на ключ, на замок. Решетки заваривают, понятно, чтобы никто не залез, ничего не своровал, но о своей пожарной безопасности люди в общем-то не думают, — пояснил специалист.

Бойко напомнил о существовании обязательной плановой проверки пожарной безопасности различных объектов, в том числе гостиниц и хостелов. Если инспектор обнаружил нарушение, предписания должны выполняться в полном объеме. Незнание закона не освобождает от ответственности должное лицо, которое допустило ошибки, добавил эксперт.

29 июля на юго-востоке Москвы в хостеле произошел пожар, в результате которого погибли восемь постояльцев. Основной причиной трагедии врио начальника столичного ГУ МЧС Андрей Румянцев называет приваренные решетки на окнах. Возгорание помещения могло произойти из-за неисправного электрооборудования.