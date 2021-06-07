Эксперт рассказал о целях украинских спецслужб в России

https://static.news.ru/photo/02760c70-c792-11eb-8691-96000091f725_660.jpg Фото: SecurSerUkraine/facebook.com

Представители любой спецслужбы на территории страны-противника хотят нанести вред, рассказал NEWS.ru президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Это относится и к сотрудникам украинских ведомств, которые работают в России.

Любая спецслужба на территории страны противника всегда ставит целью нанесения того или иного вреда, а вот каким методом — вопрос другой. Это может быть добывание информации военного, политического, экономического и социального характера, которая может быть использована одной стороной против другой стороны. Здесь может присутствовать весь спектр оперативных тем, начиная от мест сосредоточения войсковых подразделений и заканчивая психоэмоциональным состоянием того или иного среза населения страны — всё что угодно, — поделился он.

Он отметил, что сложно говорить о силе агентуры той или иной разведки, так как даже один сильный сотрудник спецслужб может нанести значительный урон политике, экономике или другой сфере. В связи с этим любые чужие спецслужбы на территории страны всегда опасны, а их дезавуирование — важный фактор в обеспечении безопасности.

Задержание и прекращение подрывной деятельности любого отдельно взятого агента иностранной разведки, который добывал военную или политическую информацию, — это всегда важный фактор для обеспечения безопасности нашей страны. А что касается того вреда, который он или причинил, или мог причинить — определяется в рамках оперативно-следственных мероприятий, — заключил эксперт.

Накануне ФСБ отчиталась о пресечении работы украинского гражданина, который, по версии ведомства, консультировал Службу безопасности Украины для «нанесения ущерба безопасности России». Мужчине закрыли въезд в страну на 25 лет, 3 июня он покинул РФ.

По информации СМИ, он работал в организации RIPE Network Coordination Centre. Эта компания занимается распределением IP-адресов между локальными регистратурами стран Европы и Ближнего Востока, кроме того, такая регистратура существует и в Рунете.