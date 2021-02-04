Эксперт рассказал, нужно ли ждать погодных аномалий из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/e65284aa-66c6-11eb-8205-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоизоляция из-за коронавируса, массовая удалёнка и ограничения работы некоторых предприятий повлияли на состояние атмосферы воздуха во всём мире. В беседе с NEWS.ru климатолог, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов рассказал, стоит ли из-за этого в ближайшее время ожидать погодных аномалий.

Введение ряда ограничений из-за COVID-19 побудили россиян больше находиться дома, меньше пользоваться транспортом и, конечно, путешествовать. Также в период весенней самоизоляции была приостановлена работа многих предприятий. Как уточнил эксперт, всё это положительно сказалось на состоянии атмосферы воздуха. По словам специалиста, изменения имеют точечный эффект и не приведут к глобальным катаклизмам.

Единственный эффект, который наблюдался, — это снижение загрязнения атмосферы воздуха в крупных городах. Но какие-то климатические аномалии из-за этого вряд ли стоит ожидать, слишком слабое воздействие было оказано пандемией, — высказался Владимир Семёнов.

Также ранее американские учёные сообщали, что введённые из-за пандемии локдауны якобы привели к потеплению на планете. Как утверждают специалисты, сокращение выбросов аэрозолей, обычно блокирующих солнечный свет, поспособствовало «нагреву» Земли. Причём наибольший эффект, по их мнению, был заметен в России и на части территории США. Владимир Семёнов с точкой зрения коллег не согласился и добавил, что это лишь гипотеза, на самом деле пандемия не могла глобально повлиять на изменения климата.

Те эффекты, которые были во время локдауна, они сравнительно небольшие, и они сильно зависят от погодных условий. На фоне естественных колебаний климата они практически никакого значимого вклада привнести не могут. Если и есть какие-то эффекты, то локальные. Эта статья — гипотетический механизм, но как доказать, что это следствие локдауна, а не каких-то естественных климатических изменений? — заключил климатолог.

Как писал NEWS.ru, за последний год в России стало на три градуса теплее нормы. Об этом ранее заявил заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин. По предварительной информации, 2020 год стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен больше десяти лет назад — в 2007 году.