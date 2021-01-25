Эксперт рассказал, когда заболеваемость коронавирусом снизится вдвое

https://static.news.ru/photo/cc53ad5c-5f98-11eb-a558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, когда ожидать существенного снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19.

Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое, — сообщил эксперт.

При этом он отметил, что после заметного снижения числа заражённых может произойти всплеск, обусловленный естественным весенним пиком.

По его словам, в ближайшее время ситуация может заметно улучшиться, однако пока вакцинация даже с учётом её массового начала проходит медленнее, чем распространяется коронавирус. Тавадян подчеркнул важность массовой вакцинации для полного нивелирования COVID-19 и предотвращения новой возможной волны, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что существует несколько групп россиян, которые сильно рискуют, отказываясь вакцинироваться от COVID-19. По её словам, угроза смерти должна заставить людей из групп риска обязательно привиться.