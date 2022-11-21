Эксперт рассказал, когда в России могут подешеветь автомобили Автоэксперт Кадаков: снижение цен на новые машины возможно при насыщении рынка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Автомобильный эксперт Максим Кадаков заявил, что в России новые машины могут значительно подешеветь лишь при насыщении ими отечественного рынка. В настоящее время в стране не хватает около миллиона новых автомобилей, отметил он в беседе с радио Sputnik.

В прошлом году россияне купили 1 670 000 новых легковых автомобилей — это наша планка. В этом году мы в лучшем случае выйдем на 800 000. Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят, — подчеркнул главный редактор журнала «За рулем».

Кодаков пояснил, что появление на рынке достаточного количества машин определенной марки способно сбить цену только на них. На общем уровне цен это не скажется, не отразится и на ценах на автомобили других марок.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что покупка автомобилей европейских и американских брендов в России перестает быть выгодной. По его словам, это связано с изменением стоимости обслуживания этих машин в связи с санкциями и уходом компаний с отечественного рынка. Стоимость обслуживания западных брендов сегодня может в разы превышать показатели прошлых лет, пояснил он.