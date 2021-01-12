Эксперт рассказал, когда следует выбрасывать ёлку

https://static.news.ru/photo/ef147092-556b-11eb-89e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Натуральную ель не следует держать дома чрезмерно долго. Дерево не только теряет привлекательный вид, но и может стать источником распространения плесени. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, оптимальный срок, в течение которого можно держать ёлку в квартире, — до старого Нового года. После этой даты её лучше выбросить.

Это разумно, поскольку если ёлка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить. Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень, — пояснил специалист радио Sputnik.

Впрочем, по его словам, ёлку можно оставить ещё на некоторое время, если воздух в квартире сухой. В этом случае плесень может образоваться только на ограниченных участках или же не появиться вовсе.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram фото небольшой пластмассовой ёлки времён СССР. По её словам, этой ёлке уже полвека. В прошлом году Гузеева назвала ёлку «депрессивной», а в этом — призналась, что «сердцу мило всё, что было».