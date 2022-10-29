Эксперт рассказал, как вести себя на подозрительных сайтах IT-эксперт Виноградов: не стоит соглашаться на обработку данных на подозрительных сайтах

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В Сети не стоит повсеместно соглашаться на обработку персональных данных, заявил в беседе с ПРАЙМ руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов. По его мнению, при посещении подозрительного или неизвестного сайта необходимо повременить с предоставлением личной информации. Он отметил, что заполнение такой анкеты оправдано в случае посещения порталов органов власти, финансово-кредитных учреждений или при устройстве на работу.

Если вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас? — заявил эксперт.

Виноградов отметил, что маркетологи или мошенники могут таким образом заполучить информацию о пользователе. Гражданин, по его словам, имеет право уточнить у организации, зачем им необходимы персональные данные и ответственный оператор предоставит обоснование.

Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков ранее отметил, что для обеспечение безопасности в мессенджерах, следует соблюдать ряд правил. В частности, пользоваться двухфакторной аутентификацией.

Она предполагает необходимость пароля при входе на другом устройстве, а также отправку инструкций и уведомлений в приложение. Новиков также отметил, что проверить, на каких гаджетах работает мессенджер в настоящее время, можно в «Настройках».