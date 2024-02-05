Россиянам рассказали, как улучшить упругость кожи после резкого похудения «Правда.ру»: операции помогут вернуть упругость кожи после похудения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкое снижение веса может привести к серьезному обвисанию кожи, пилатес и высококачественный массаж являются эффективными способами стимулировать сокращение кожи, пишет «Правда.ру». Эксперты отмечают, что в случае значительной потери веса может понадобиться хирургическое вмешательство для возвращения упругости кожи.

Наиболее распространенными методами улучшения контуров тела являются абдоминопластика, подтяжка молочных желез, торсопластика, липосакция и фейслифтинг.

По словам специалистов, процесс похудения должен быть здоровым и стабильным, чтобы кожа успевала адаптироваться к изменениям площади поверхности тела. Оптимальным путем является постепенное похудение под наблюдением специалиста.

Диетолог Елена Соломатина ранее сообщила, что популярные среди россиян арбуз и дыня обладают множеством полезных свойств. В частности, они предотвращают развитие рака. По ее словам, в составе арбуза больше воды, чем в дыне, есть антиоксидант ликопин, который предохраняет слизистые от разрушений, препятствует развитию онкологических заболеваний и благотворно воздействует на предстательную железу.