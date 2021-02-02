Эксперт рассказал, как таксисты могут защититься от буйных граждан

https://static.news.ru/photo/ce08f054-655a-11eb-b7d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликты пассажиров такси с водителями происходят постоянно. И выход у таксистов один: они должны объединяться и защищать друг друга. Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

Он отметил, что конфликты возникают постоянно. И это началось с приходом в сферу агрегаторов. По мнению эксперта, чем заказы дешевле, тем клиенты хуже. Как отметил Михайлов, водителям надо защищать друг друга, однако есть ещё один способ обезопасить себя от буйных пассажиров. Таксистам просто нужно установить перегородки.

Водителям, подчеркнул президент ассоциации, вообще необходимо иметь в машине механизм отделения.

Водители могли бы сейчас устанавливать перегородки, кто им запрещает? Но если они будут делать это самостоятельно сейчас, то ГИБДД будет иметь к ним претензии, потому что это переоборудование транспортного средства идёт и на этом основании могут снять с учёта машину, — цитирует Михайлова телеканал «360».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Новосибирске женщина-таксист разругалась с пассажирами из-за банки с газировкой и высадила их, пообещав много неприятностей.

Инцидент был записан на видео и распространён в соцсетях. На кадрах видно, как водитель обвиняет девушек в употреблении пива. Автор ролика показывает банку с безалкогольным напитком. Но женщина-таксист осталась непреклонна — она остановила машину, выгнала клиенток и угрожала их посадить в тюрьму, потому что её сын работает следователем.