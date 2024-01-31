Школьникам дали совет перед итоговым собеседованием Методолог Мушта советует школьникам читать вслух перед итоговым собеседованием

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При подготовке к итоговому собеседованию школьникам необходимо читать тексты вслух и записывать себя на диктофон, чтобы иметь возможность услышать собственные ошибки и исправить их, считает руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта. В беседе с «Известиями» специалист отметил, что нельзя качественно подготовиться к устному экзамену, не проговаривая ничего вслух. Итоговое собеседование среди девятиклассников состоится 14 февраля.

Прежде всего стоит понимать, что неразумно готовиться к устному экзамену, ни разу не проговаривая ничего устно. Частой проблемой являются случаи, когда школьники думают, что при подготовке к итоговому собеседованию достаточно прочитать текст про себя. <...> Поэтому при подготовке стоит читать тексты вслух, особенно полезным будет записать себя на диктофон и прослушать запись. Это поможет исправить возможные проблемы с дикцией, а также улучшить выразительность, — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что на собеседовании оценивается и интонация, и темп чтения, и соблюдение языковых норм. Он посоветовал не торопиться при пересказе текста и не пытаться говорить чужими словами. По его мнению, лучше пересказывать своим языком.

Зачастую ученики пытаются воспроизвести слово в слово то, что они услышали, и получается очень косноязычная речь. Важно стараться себя контролировать, избегать лишних повторений, плеоназмов, а также следить за правильным употреблением предлогов и склонений слов, — заключил специалист.

Ранее психолог Луиза Истомина посоветовала студентам найти факты-опровержения тревожных мыслей, чтобы меньше волноваться во время сессии. Специалист отметила, что важно проговаривать эти опровержения каждый раз, когда возникает беспокойство из-за предстоящих экзаменов.