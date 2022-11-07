Эксперт рассказал, как пустая бутылка может спасти жизнь при пожаре Эксперт по выживанию Макеев: пустая бутылка в случае пожара позволит сделать лишние вдохи

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При возникновении пожара в помещении необходимо намочить тряпку или иной кусок ткани и дышать через него, поскольку смерть настигает при отравлении угарным газом, а не из-за самого пламени, рассказал в разговоре c NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. Он посоветовал в случаях задымления помещения понизить свой уровень и держаться ближе к полу, поскольку дым всегда распространяется сверху вниз. Собеседник добавил, что бутылки объемом 2 литра или 5 литров дадут возможность сделать дополнительные вдохи при попытке выбраться из задымленного помещения.

Из подручных средств — намочить тряпку, кусок ткани, с себя снимается одежда, мочится жидкостью. И дышать через нее. <...> Иногда достаточно одного-двух вдохов угарного газа для потери сознания. <...> Если есть какие-то бутылки, двухлитровая. пятилитровая — это потенциально несколько дополнительных вдохов, — указал спикер.

Макеев посоветовал анализировать пути эвакуации, входя в какое-либо помещение, чтобы в экстренном случае быстро сориентироваться и вовремя его покинуть. По его словам, 99% людей этого не делают, также как и не обращают внимания на первичные средства пожаротушения.

Заходя в какое-то помещение, надо понимать и анализировать пути экстренной эвакуации. 99% людей это не делают, не обращают внимание на первичные средства пожаротушения, — подытожил собеседник.

Ранее в кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар. Огонь распространился по площади 3,5 тыс. кв. м, пламени был присвоен третий номер сложности. В результате происшествия погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от сгоревшего заведения.