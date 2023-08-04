Эксперт рассказала, как правильно выбрать хороший картофель Технолог Фрольцова: хороший картофель не должен иметь пустот внутри

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Хороший картофель не должен иметь пустот внутри, чтобы это проверить — нужно попросить продавца разрезать один из клубней, рассказала технолог сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка» Елена Фрольцова в беседе с «Газета.Ru». Лучше отдавать предпочтение картофелю средних размеров, отметила эксперт.

По ее словам, в небольших клубнях находится оптимальное количество полезных веществ. При этом технолог подчеркнула, что крупный картофель также может вырасти без применения нитратов и ГМО.

В идеале корнеплоды должны быть твердыми и упругими, без неприятного запаха. Его наличие может свидетельствовать о том, что картофель заражен инфекциями, которые проявятся дома при хранении, — рассказала Фрольцова.

Кроме этого, она посоветовала не набирать картофель с глиняными комками, так как это добавит вес и увеличит стоимость покупки. Не рекомендуется покупать и мокрые клубни, так как они могут быть подмерзшими с прошлой зимы.

Для супов лучше подойдет желтоватый картофель, для жарки необходимо использовать красный, а из белых рассыпчатых сортов лучше готовить пюре, рассказала технолог. Хранить данный продукт нужно в прохладном, сухом и темном месте.

Недавно ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров объяснил, как не собрать опасные грибы вместо лисичек. По его словам, в случае сомнений гриб нужно просто проигнорировать.