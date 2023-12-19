Эксперт рассказал, как обезопасить смартфон от приложений-шпионов Киберэксперт Раевский: не всем приложениям можно давать доступ к микрофону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На современные смартфоны лучше не устанавливать сомнительные приложения, которые запрашивают доступ к микрофону, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. При этом, по его словам, невозможно определить, использует ли приложение данные для изначально заявленных целей или нет.

Были прецеденты, когда приложение, которое вроде абсолютно легально должно иметь доступ к микрофону, сохраняло все, что записывается. То есть от него ничего плохого не ожидаешь, но оно вполне может выполнять шпионские функции, — отметил эксперт.

Обезопасить смартфон от этой проблемы можно, если воздержаться от установки на устройство лишних приложений, предложил специалист. Он посоветовал ограничиваться действительно необходимым минимумом, а что касается игр и других развлечений, которые можно скачать, посмотреть и забыть, то лучше сначала подумать, насколько это нужно.

Ранее финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев предрек резкий рост стоимости смартфонов в России в 2024 году. По словам специалиста, это обусловлено общей ситуацией с полупроводниками, а также подорожанием импорта и истощением старого запаса техники в России.