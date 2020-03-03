https://static.news.ru/photo/e2309448-5d3a-11ea-8bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кражи бонусов с карт лояльности набирают популярность. Это происходит потому, что безопасность таких носителей не является приоритетом магазинов — им наоборот выгодней, чтобы баллы тратились как можно больше. Не малую роль играет и незначительная ответственность за такие мошенничества. Поэтому самим обладателям подобных карт нужно проявлять бдительность, считают IT-специалисты.

В первую очередь сам пользователь должен внимательнее к этому относиться. Знать, насколько хорошо ты придумываешь пароль к своему аккаунту, если есть факторная идентификация, то обязательно её включать, проверять баланс чаще, смотреть, куда списались бонусы, почему они списались, — пояснил генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов в разговоре с «Москвой 24».

Есть две основные схемы манипуляций со скидочными картами. В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. В другом сценарии мошенник регистрирует личный кабинет на чужую карту и через него списывает бонусы, при этом владелец карты продолжает ею пользоваться, не замечая подвоха.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудник Центробанка рассказал, как зарабатывают телефонные мошенники. Специалист отметил, что доход злоумышленника от одного звонка может составить до 15 тысяч рублей.