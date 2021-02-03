Эксперт рассказал, как не платить за квартиру, где вы не живете

Счётчики на газ и воду помогут подтвердить владельцу жилья, что в квартире никто не живёт. Об этом рассказал генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
По словам Минко, при отсутствии счётчиков оплата ЖКХ
Впрочем, полностью избежать квартплаты не получится. Необходимо оплачивать счета за отопление и по общедомовым нуждам. Такие платежи обязательны для всех, независимо от того. проживают ли люди в доме или нет.
Ранее NEWS.ru писал, что россиян вновь начали штрафовать за неуплату ЖКХ