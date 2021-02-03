Эксперт рассказал, как не платить за квартиру, где вы не живете

https://static.news.ru/photo/241e3e76-6f1c-11ea-9aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Счётчики на газ и воду помогут подтвердить владельцу жилья, что в квартире никто не живёт. Об этом рассказал генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

По словам Минко, при отсутствии счётчиков оплата ЖКХ осуществляется на основании количества людей, прописанных в квартире, в соответствии с установленными средними тарифами. Счётчики же наглядно продемонстрируют, что потребления ресурсов не происходит и платёжные квитанции останутся "нулевыми".

Впрочем, полностью избежать квартплаты не получится. Необходимо оплачивать счета за отопление и по общедомовым нуждам. Такие платежи обязательны для всех, независимо от того. проживают ли люди в доме или нет.

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