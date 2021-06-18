Эксперт рассказал, как не остаться без денег после отпуска

https://static.news.ru/photo/6c6791da-d00c-11eb-ba38-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Любой отпуск забирает денег в полтора раза больше, чем планируется. Поэтому чтобы после отдыха не остаться без денег, следует соблюдать ряд правил. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

В первую очередь, по словам специалиста, важно иметь на карте запас, превышающий сумму, которую планируется потратить. Ведь в отпуске могут произойти непредвиденные ситуации, в том числе со здоровьем.

Чтобы не остаться без денег после отпуска, важно рассчитывать всё заранее. В этот период сбивается привычный график доходов и расходов. Нужно подумать о том, что в ближайшие две недели после отпуска зарплаты, скорее всего, не будет, — сказал Макаров.

Как отметил аналитик, для этого заранее нужно рассчитать, сколько денег потребуется на отпуск. Здесь нужно учесть жильё, проезд, питание и экскурсии. Желательно изучить отзывы туристов, которые уже побывали в этой локации.

Кроме этого, во время отдыха нельзя поддаваться эмоциям и необдуманно тратить средства только потому, что вы в отпуске, советует Макаров.

Они думают, что могут разбрасываться деньгами направо и налево, потому что заслужили этот отпуск. Однако важно действовать аккуратно, не поддаваясь откровенно иррациональным решениям, — заметил эксперт.

Также, по его словам, чтобы не было дополнительного соблазна потратить деньги, не стоит перед отпуском брать кредиты.

Ранее туроператоры назвали самые дешёвые туры на вторую половину июня. По их данным, недельный отдых на двоих в египетском Каире и ОАЭ будет стоить 70 тысяч рублей.