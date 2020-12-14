Точечные недоработки: ждёт ли россиян дефицит лекарств от COVID-19

Пандемия вызвала в России ажиотажный спрос не только на некоторые товары первой необходимости, но и на лекарства. В панике россияне скупали препараты для лечения коронавирусной инфекции и делали такие запасы впрок. Тем не менее некоторые перебои с противоковидными лекарствами в аптеках связаны с другими факторами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. О том, что поможет не допустить дефицита противоковидных лекарств в будущем, как нужно поступить с системой маркировки препаратов и почему от неё нельзя отказываться, — в материале NEWS.ru.

— Как пандемия в целом повлияла на систему фармобеспечения?

— Система лекарственного обеспечения в коммерческом сегменте всегда работала как часы. Все готовы работать в режиме 24/7, чтобы россиянам хватило лекарств. Наглядно это было видно в середине марта, когда нагрузка на аптеки и систему дистрибуции увеличилась в два раза, при этом все справились и пустых полок не было. В целом регуляторы стали работать быстрее и в связке с остальными участниками товаропроводящей цепи. Даже взять постановление № 1779.

Важно, что Минпромторг осознал, что начинаются серьёзные проблемы, подготовил постановление, переводящее работу системы маркировки в уведомительный режим, и его достаточно быстро приняли. Благодаря этому удалось купировать проблему, пускай и не так быстро, как хотелось, но точно удалось предотвратить коллапс в лекарственном обеспечении. Сейчас есть перебои с отдельными препаратами, но в целом система лекарственного обеспечения продолжает работать эффективно.

— С чем связаны эти перебои?

— Три причины сошлись одновременно: первое — то, что существенно вырос спрос на противоковидные препараты. Второе — это сложности с прохождением лекарств в системе маркировки, третье — оперативно не индексируются зарегистрированные цены в реестре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Когда спрос в системе лекарственного обеспечения не полностью удовлетворён, то абсолютно правильно и логично в первую очередь насытить противоковидными препаратами сегмент государственных закупок. То есть больницы и тех, кто лечится бесплатно на дому, и только потом — то, что остаётся направлять в аптеки.

Очень важно, что было принято решение в большей части субъектов выдавать такие лекарства россиянам для амбулаторного лечения бесплатно (при подтверждённом COVID-19). Важно понимать, что в сегодняшней ситуации препаратами необходимо обеспечить пациентов, которые уже болеют. Сейчас совсем не то время, чтобы покупать противоковидные средства «на всякий случай» и «про запас» в домашнюю аптечку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— На ваш взгляд, что могло бы помочь не допустить в будущем дефицита этих лекарств?

— Один из факторов — это методика определения предельно отпускных цен на лекарственные препараты, входящие в список жизненно необходимых. Я считаю систему регулирования цен на ЖНВЛП очень важной, она многие годы спасала нас от повышения цен в сложные периоды. Но здесь есть и обратная сторона. Те субстанции, из которых производятся противоковидные препараты, за доступ к ним мы конкурируем с другими странами. Конечно, спрос на них по всему миру растёт и цены могут кратно увеличиваться.

Очень важно регулятору изменить основной принцип регулирования и перейти к предупреждению дефицита. То есть реагирование начинать не в тот момент, когда препарат уже пропал, а заниматься профилактической работой. Должно быть усилено межведомственное взаимодействие (Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора и ФАС). Необходимо следить за такого рода препаратами и собирать обратную связь от производителей, чтобы производственная себестоимость не становилась выше зарегистрированных цен.

Именно по этой причине ранее с рынка уходили лекарства низшего ценового сегмента. В такое сложное время нужно ещё больше помогать производителям, у которых есть оборудование, технологии и потенциал для производства тех препаратов, с которыми сейчас есть перебои.

— Стоит россиянам беспокоиться о том, что в ближайшем будущем всё же возникнут проблемы с поставкой лекарств и они не смогут купить необходимый препарат?

— Системных проблем с лекарственным обеспечением в нашей стране нет, есть точечные недоработки с противоковидными препаратами и проблемы в отдельных регионах, где местные власти не смогли спрогнозировать потребности и произвести закупки в необходимых объёмах. Но регуляторы работают в режиме 24/7.

У нас сильная собственная фармацевтическая промышленность, сейчас удаётся кратно нарастить объёмы производства. Вероятность того, что введут санкции на поставку субстанций и лекарств из-за рубежа, сводится к нулю. Поэтому каких-то предпосылок для ухудшения ситуации с лекарственным обеспечением нет, наоборот, она будет постепенно выправляться. Власти очень сильно озабочены тем, чтобы обеспечить россиян всеми лекарствами в необходимом количестве.

— В первую волну коронавируса по понятным причинам отмечался ажиотажный спрос на все лекарства. Чем отличается ситуация, произошедшая во вторую волну?

— Повышенный спрос в октябре — ноябре был на антибиотики, антикоагулянты и витамины D и С. К сожалению, настолько возросший спрос было невозможно удовлетворить. Плюс ситуация усугубилась из-за системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Она заработала не так, как хотелось бы. Корень проблемы даже не в самом операторе системы, а в принципе получения разрешения на каждом этапе, чтобы обеспечить полную прослеживаемость по товаропроводящей цепи.

Только на этапе производителя необходимо обратиться в систему семь раз и каждый раз получить от неё разрешение. Когда она на каждом этапе может по несколько часов не давать ответа, это приводит к сбоям. Поэтому в какой-то момент на рынке возникли большие проблемы с лекарственным обеспечением. В итоге было принято важное и мудрое решение — на время, чтобы наладить систему, сделать процесс уведомительным. Только проблема заключается в том, что такой порядок действует до 1 февраля. И, конечно, у всего рынка есть определённые опасения.

— Может, тогда от системы маркировки стоит вообще отказаться?

— Нет, ведь это процесс важный и нужный. Уже очень много для этого сделано, и отказываться от неё нельзя. Маркировка несёт в себе много положительного, просто нужно сделать так, чтобы она работала без сбоев. Она решает ряд серьёзных вопросов для государства — борьба с фальсификатом, контрафактом, недобросовестным предпринимательством.

Полностью победить фальсификаты — это спасти человеческие жизни. С помощью этой системы также появится возможность отслеживать количество препаратов в госпитальном сегменте. Это поможет не допустить ситуаций с дефицитом в будущем. А вот ещё раз обсудить вопрос упрощения системы — в этом точно есть смысл. На сегодняшний день она слишком усложнённая. Считаю, что нужно сделать её уже сейчас с меньшим функционалом, а потом постепенно его увеличивать.