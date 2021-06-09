Эксперт рассказал, как можно было избежать возгорания ИВЛ в Рязани

https://static.news.ru/photo/7416a85e-c92b-11eb-8c0d-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Перегрузка, несогласованные приборы, отсутствие своевременной проверки качества напряжения и плохая проводка могли привести к пожару в больнице Рязани, в результате которого погибли три человека. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал эксперт в области энергетики и энергетического аудита Сергей Рочев.

Велика вероятность, что аппарат ИВЛ был установлен в кабинет, в котором раньше могло находиться менее мощное оборудование и проводка просто не подходила под большие токи. Если на тонкую проводку поставить мощное оборудование, то она не справится с большими токами и сгорит, что и произошло. Также сейчас на рынке очень много силового оборудования из Китая, и оно не всегда может быть плохим по качеству. В данном случае возникает вопрос том, что оборудование могло быть установлено без согласования, синхронизации работы с уже действующим. Выбор и установка оборудования должна производиться с учётом параметров сети, в которую оно устанавливается, по мощности, по току, по частоте, по напряжению, — отмечает эксперт в комментарии NEWS.ru.

По мнению Рочева, при использовании подобных приборов ИВЛ необходима защита от перепадов электричества. При её наличии аппарат отключился бы и последствий трагедии можно было бы избежать, считает эксперт.

В сети напряжение нестабильное, для этого существуют сертификаты на электрическую энергию. Напряжение поднимается выше нормы или проседает ниже нормы, частота уменьшается и увеличивается — всё это сказывается на кабеле и на потребителе. Поэтому проверка качества напряжения должна проводиться не реже одного раза в два года, — объясняет Рочев.

Пожар в Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко произошёл ночью 9 июня. Из-за отравления угарным газом погибло три человека, пострадали восемь пациентов, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. Также ожоги различной степени тяжести получили медсёстры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Пожар начался в реанимационном отделении больницы с аппарата искусственной вентиляции лёгких.