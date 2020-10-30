Эксперт рассказал, как мошенники отбирают жильё у пенсионеров

Мошенники сегодня всё чаще выбирают пенсионеров в качестве своих жертв и реализуют целый ряд схем по отъёму у них жилья, рассказал заместитель руководителя юридического департамента компании «Этажи» Никита Пилюгин.
Специалист заметил, что люди преклонного возраста крайне уязвимы при таком мошенничестве. Пилюгин также рассказал о нескольких наиболее распространённых схемах, которые применяют злоумышленники. В частности, мошенники под ложными предлогами часто подсовывают пенсионерам договоры купли-продажи на квартиру,
Это может произойти под любым предлогом, в том числе пожилому человеку могут предложить расписаться, например, за выдачу символической суммы денег, — рассказал он.
Затем мошеннику необходимо зарегистрировать такой подписанный договор в МФЦ, что невозможно без присутствия самого пенсионера. В таких случаях мошенники обычно сразу дают жертвам на подпись доверенность.
Ещё одной схемой является предоставление пенсионерам займов под залог недвижимости. Или же пенсионеру и вовсе подсовывают договор купли-продажи под гарантии возврата кредита.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в Роскачестве рассказали, как мошенники наживаются на COVID-19. Наиболее популярным способом выманить деньги у доверчивых граждан стало предложение оформить справку об отсутствии коронавируса.