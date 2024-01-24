Эксперт рассказал, как мошенники обманывают на СТО с помощью телефона Эксперт Овчинникова предупредила о мошенничестве на СТО с помощью телефона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России участились случаи мошенничества на станциях СТО. Жертвами аферистов становятся автовладельцы, оставившие свои машины на ремонт. Мошенники обманывают их, меняя номер телефона, рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова «Газете.Ru».

Далеко не все автовладельцы знают о такой схеме обмана. Как в случае со «звонком от службы безопасности банка», при любом подозрении лучше положить трубку и перезвонить на СТО самостоятельно, — сказала она.

По словам эксперта, мошенники звонят в автосервисы под видом автовладельца и расспрашивают о ремонте машины, которая там находится. Они угадывают марку, как правило, это распространенная модель, а потом узнают номер телефона настоящего владельца авто, после просят сотрудника СТО заменить номер. Номер телефона удается узнать с помощью баз данных по госномеру.

После этого аферисты звонят владельцу и рассказывают историю про проблему с ремонтом машины, лишая его бдительности. В итоге мошенники просят перевести предоплату за работу и скрываются с деньгами.

Ранее липецкая компания, специализирующаяся на ремонтных услугах, обманула семью участника спецоперации. Работники компании «Строй Русь 48» заключили с супругой военнослужащего договор на проведение работ в квартире, после чего она внесла предоплату. Однако подрядчик не выполнил работу к оговоренному сроку. Кроме того, женщина стала не единственной липчанкой, пострадавшей от ремонтников.