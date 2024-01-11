Эксперт рассказал, как могла вылететь дверь у самолета Alaska Airlines Гусаров: дверь Boeing вылетела, поскольку была закрыта специальной заглушкой

Фото: Ntsb/National Transportation/Global Look Press

Дверь самолета Alaska Airlines вылетела во время полета, поскольку данный аварийный выход мог не использоваться и был закрыт специальной заглушкой, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров. Возможность того, что могла вылететь стандартная часть фюзеляжа, равна нулю, подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что вылет произошел в том месте, где должна находиться дверь аварийного выхода. Однако, по словам Гусарова, стандартная дверь улететь не могла: она открывается таким образом, что ее невозможно выдавить наружу.

Поэтому я могу предположить, что это мог быть самолет с уменьшенным количеством пассажиров. И при такой комплектации можно некоторые аварийные выходы не использовать. Ведь количество аварийных выходов должно соответствовать количеству пассажиров. Тогда избыточные аварийные выходы могут закрываться специальной заглушкой. То есть вместо двери там ставят такой же формы заглушку и, соответственно, там нет никакого прохода, просто стоят пассажирские кресла. И вот эта заглушка, видимо, вылетела и упала в огород школьного учителя, — предположил Гусаров.

Ранее сообщалось, что школьный учитель нашел оторвавшуюся во время полета дверь самолета авиакомпании Alaska Airlines на заднем дворе своего дома в городе Портленд, штат Орегон. Деталь лайнера отлетела 6 января, тогда Boeing 737 MAX 9 с 171 пассажиром и шестью членами экипажа пришлось экстренно посадить.