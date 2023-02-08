Эксперт рассказал, как долго COVID-19 живет в мозге человека Доктор наук Токарев: коронавирус может до года жить в мозге человека

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Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что вирус COVID-19 иногда может жить в организме человека до 230 дней. Речь идет о головном мозге и кишечнике, отметил он в интервью URA.RU.

Эксперт рассказал, что присутствие вируса в организме является причиной развития у переболевшего человека лонг-ковида (постковидного синдрома).

Есть данные, согласно которым РНК-вирусы (COVID-19) обнаруживаются достаточно продолжительное время — 230 дней в 79 локациях. <...>Не факт, что вирусы могут давать или провоцировать некие острые симптомы. Но способны продолжать поддерживать постковидный синдром или лонг-ковид, поскольку он во многом обусловлен длительным воздействием вируса, — пояснил специалист.

По его словам, исследования говорят, что коронавирусы предпочитают жить в кишечнике и поддерживать там иммуно-воспалительные процессы. Реже они остаются в органах центральной нервной системы, добавил Токарев. Он считает, что длительное нахождение COVID-19 в органах центральной нервной системы способно вызвать у переболевшего человека нарушения памяти.

Происходит нарушение памяти, концентрации внимания, возникают когнитивные дефекты и нейростения. Поэтому медикам нужно искать пути скорейшего искоренения вируса из организма человека, — подчеркнул доктор наук.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что число заразившихся коронавирусом россиян выросло за неделю почти на треть. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев. При этом отмечается умеренный прирост числа заболеваний респираторными вирусными инфекциями: показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11%.