Эксперт рассказал, где лучше хранить пароли от интернет-сервисов Эксперт по кибербезопасности Лукацкий: пароли безопаснее всего хранить в специальном менеджере

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Специальный менеджер лучше всего подходит для хранения паролей от интернет-сервисов, заявил эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. По его словам, которые приводит Pravda.Ru, парольный менеджер можно с легкостью использовать на разных гаджетах, поскольку он способен синхронизировать данные пользователя. Он отметил, что для хранения учетных данных также подойдут экосистемы Apple, Microsoft и Google.

Еще один способ хранения паролей — использование экосистемы Apple, Microsoft или Google при доступе к различным сервисам. В этом случае пароли тоже будут храниться в браузере и дальше синхронизироваться между браузерами пользователя при доступе с мобильных или стационарных устройств, — сказал Лукацкий.

Он добавил, что для большей безопасности пароли необходимо менять раз в 180 дней. Однако при наличии многофакторной аутентификации можно этого не делать в течение длительного времени, продолжил Лукацкий. Эксперт также подчеркнул, что в случае появления на телефоне сообщения о том, что пароль относится к украденным, то следует поменять его на всех сервисах, где он используется.

Ранее директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал о том, какие данные ни в коем случае нельзя хранить в памяти смартфона. По его словам, необходимо отказаться от размещения различных паролей в заметках и в виде картинок, а также от фотографий личных документов — паспорта, СНИЛС, банковской карты.