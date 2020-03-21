https://static.news.ru/photo/a5ce9a68-6b77-11ea-9b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова считает, что эффективность выполнения противоэпидемических мероприятий и ответственный подход к карантину может значительно повлиять на сроки мер, принятых из-за распространения коронавируса.

Об этом она рассказала порталу «Будущее России. Национальные проекты». По её словам, в России уже наметились предпосылки к тому, что вирус не будет распространяться активно. Причиной этому послужило то, что многие граждане прислушались к рекомендациям медиков.

Здесь нужно понимать, что от того, насколько эффективно мы проведём противоэпидемические мероприятия, настолько активность вируса будет выражена, — заявила Малинникова.

Она отметила, что пока трудно угадать, когда закончится активность коронавируса на территории РФ. Однако, по аналогии с КНР, можно предположить, что это будет продолжаться приблизительно 100 дней, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин подтвердил, что его жена заболела коронавирусной инфекцией. Её госпитализировали с внебольничной пневмонией. Сам парламентарий здоров. Его семья в этом году за границу не выезжала.