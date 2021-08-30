Эксперт рассказал, что укусившая девочку в Екатеринбурге змея неядовита

Змея, которая укусила девочку в зоопарке Екатеринбурга, неядовита. Вообще укусы королевских змей не представляют опасности, рассказал «360» герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.

Очень много видов королевских змей. Они неядовиты, ничего опасного в их укусах нет. Кусаются они крайне редко, — отметил эксперт.

При этом он добавил, что мелких змей не стоит давать в руки детям, так как эти пресмыкающиеся крайне активные и юркие, поэтому могут выскользнуть. Кроме того, сама змея также может вызвать панику, ведь людям абсолютно неважно, безобидная она или нет, сообщает специалист.

Что же касается укуса девочки в зоопарке, то, по словам Черлина, змея могла это сделать просто так, если ей что-то не понравилось. Обычно после укуса достаточно промазать рану йодом. Если же человек аллергик, то слюна змеи может вызвать аллергические реакции. В этом случае стоит принять антигистаминный препарат, резюмировал Черлин.

Ранее стало известно, что пятилетняя посетительница контактного зоопарка в Екатеринбурге пострадала от укуса змеи. По факту происшествия проводится проверка.