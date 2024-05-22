Ведущий Мацкявичюс рассказал, что ждет Россию после СВО Телеведущий Мацкявичюс: после СВО Россию ждет битва за умы детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эрнест Мацкявичюс

Главной битвой после специальной военной операции станет информационная война за умы российских детей, заявил телеведущий телеканала «Россия 1» директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики» Эрнест Мацкявичюс, передает ТАСС. Он отметил, что исход этой битвы для России будет зависеть от того, насколько успешно медиа доносят патриотические ценности.

СВО все равно завершится. На поле боя нас наши враги не победят, все равно СВО закончится нашей победой, экономически задушить они тоже нас не смогут, это уже очевидно. За что они будут биться, так это <...> за умы наших детей, — сказал он.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что зарубежная молодежь должна знать правду о России, чтобы не стать объектом пагубного влияния западной пропаганды в отношении Москвы. Он добавил, что с молодежью надо работать.

Замглавы администрации президента напомнил, что в настоящее время в мире ведется информационная война против России, цель которой заключается в формировании мнения подрастающего поколения как в России, так и за рубежом. Он подчеркнул, что Россия должна отстаивать свою точку зрения.