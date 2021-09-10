Эксперт рассказал, что остановит поток молодёжи в Москву

Резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнёр Squire Patton Boggs Александр Долгов назвал способ остановить миграцию молодёжи в Москву. Это случится после строительства новых городов в Сибири, приводит мнение эксперта РИА Новости.

Долгов уверен , что инициатива министра обороны Сергея Шойгу позволит вдохнуть новую жизнь в экономику региона. Население Сибири при этом будет расти.

Современные города создаются и развиваются как туристические, транспортные и промышленные центры, которые стремятся к диверсификации экономики. Если проект будет реализовываться так, как это видят инициаторы, то население Сибири будет увеличиваться, а приток молодых людей в Москву и Санкт-Петербург сократится за счет новых возможностей, которые будут создаваться на территории будущими центрами притяжения, — сказал эксперт.

Привлекать жителей в Сибирь будут с помощью увеличения маткапитала, особых условий льготной ипотеки. В регионах появится много новых рабочих мест, что позволит увеличить приток квалифицированных специалистов, а также улучшит качество жизни людей.

При этом эксперт считает, что налоговая нагрузка на россиян увеличится для того, чтобы реализовать новый проект по строительству городов в Сибири. Избежать этого можно будет путём отказа от государственных вложений в другие проекты или перераспределением средств.

Ранее сообщалось, что менее чем за две недели до выборов в Госдуму глава Минобороны и первый человек в списке «Единой России» Сергей Шойгу вновь озвучил идею насчёт обустройства Сибири.