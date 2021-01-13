Эксперт рассказал, чем грозит медикам отказ от вакцинации

https://static.news.ru/photo/8207b818-5612-11eb-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников разъяснил, что будет медикам при отказе от вакцинации. Отстранить от работы или уволить за это сотрудника нельзя.

Вакцинация в России — дело добровольное, но тем, кто работает непосредственно в контакте с инфицированными больными, привиться всё же следует. Остальные могут решать уже сами, делать им укол или нет, приводит мнение профсоюзного деятеля РИА Новости.

Принудительной вакцинации для медработников в стране нет и быть не может. Прививаясь, они подписывают добровольное согласие на это.

Тяжёлые опасные условия труда... во-первых, они оплачиваются как класс вредности... и второе, они оплачиваются дополнительно тем, кто работает с коронавирусной инфекцией. Им платят деньги за коронавирус, и они застрахованы дополнительно, если они заболеют коронавирусом, — перечислил основания для вакцинации Андрочников.

Поводом для таких выводов стала распространившаяся ранее в ХМАО информация об обязательной вакцинации от коронавируса для медработников. Информация появилась в соцсетях в популярных сообществах региона. После обязательной вакцинацией начали пугать учителей. При этом авторы новости ссылались на приказ Минздрава, согласно которому и врачи, и учителя включены в категорию граждан, которые подлежат обязательной вакцинации.

На самом же деле в приказе Министерства говорится о том, что учителя включены в группу тех, кому наряду с медиками положена вакцина в первую очередь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прививка от коронавируса должна стать обязательной для представителей «контактных» профессий. Тем более, что в контракты многих специальностей вписана необходимость прививаться, считает вирусолог и иммунолог Владислав Жемчугов.