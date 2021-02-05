Эксперт рассказал, без чего не обойтись в машине зимой

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что обязательно стоит взять с собой в машину в зимнее время. По его словам, одной из важнейших вещей в это время года является лопата.
По словам специалиста, во время снежных заносов лопата выручит автомобилистов в любой ситуации. С помощью лопаты удобно выбраться из сугроба, а также расчистить место под парковку.
Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошёл снегоуборщик, то после него вы можете не выехать. Это самая банальная ситуация. В этом случае придется брать лопату, — рассказал Колодочкин.
Также с собой стоит возить портативное зарядное устройство. Оно поможет зарядить телефон и сообщить о своём местонахождении, если в пути с вами что-нибудь случилось. Пренебрегать таким средством самобезопасности для экстренных случаев не стоит.
Помимо этого, хорошо иметь в багажнике баллон со сжатым воздухом и продувать им все щели в машине после автомойки. Это поможет не допустить замерзания капель воды, к примеру, в замочной скважине и избавит от ряда соответствующих проблем,
Ранее NEWS.ru писал, что автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко назвал самое опасное нарушение ПДД при езде в ночное время. Он отметил, что такое нарушение может быть опасным даже не столько для других водителей и пешеходов, сколько для самого автомобилиста.