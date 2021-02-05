Эксперт рассказал, без чего не обойтись в машине зимой

https://static.news.ru/photo/6d5b7a40-689a-11eb-b8f5-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что обязательно стоит взять с собой в машину в зимнее время. По его словам, одной из важнейших вещей в это время года является лопата.

По словам специалиста, во время снежных заносов лопата выручит автомобилистов в любой ситуации. С помощью лопаты удобно выбраться из сугроба, а также расчистить место под парковку.

Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошёл снегоуборщик, то после него вы можете не выехать. Это самая банальная ситуация. В этом случае придется брать лопату, — рассказал Колодочкин.

Также с собой стоит возить портативное зарядное устройство. Оно поможет зарядить телефон и сообщить о своём местонахождении, если в пути с вами что-нибудь случилось. Пренебрегать таким средством самобезопасности для экстренных случаев не стоит.

Помимо этого, хорошо иметь в багажнике баллон со сжатым воздухом и продувать им все щели в машине после автомойки. Это поможет не допустить замерзания капель воды, к примеру, в замочной скважине и избавит от ряда соответствующих проблем, передаёт телеканал «360». Также особое внимание стоит уделить «омывайке» для стёкол — в её составе должно быть как можно больше спирта.

Ранее NEWS.ru писал, что автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко назвал самое опасное нарушение ПДД при езде в ночное время. Он отметил, что такое нарушение может быть опасным даже не столько для других водителей и пешеходов, сколько для самого автомобилиста.