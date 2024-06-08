Эксперт раскрыл, в каких городах РФ трамваи находятся в плачевном состоянии Вице-президент МАПГЭТ Морозов: трамваи в Ангарске и Орле в плачевном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трамваи и их инфраструктура в Ангарске и Орле находятся в настоящее время в плачевном состоянии, сообщил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАПГЭТ) Александр Морозов. По его словам, там этот вид транспорта умирает, потому что местные власти недооценивают его роль и не следят за тем, что происходит в других регионах страны.

Один из худших примеров — Ангарск. В Иркутской области политики недооценивают роль трамваев и не следят за тем, что происходит в других городах. Еще трамваи в плачевном состоянии в Орле. Там ими занимаются по остаточному принципу, — заявил Морозов.

Вице-президент МАПГЭТ добавил, что трамвайные перевозки по сравнению с автобусными на 40% экономичнее, в три раза безопаснее, в 10 раз экологичнее.

Ранее мэр Кемерово Дмитрий Анисимов, комментируя столкновение двух составов, при котором пострадали десятки горожан и погиб один человек, заявил, что износ трамваев, курсирующих на территории города, составляет 80–90%. По словам мэра, общественный транспорт устарел, его возраст достигает 40 лет. Анисимов добавил, что понимание источников финансирования появится не раньше 2025 года. Полностью обновить трамваи в Кемерово мэр города обещает к 2027 году.