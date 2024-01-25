Эксперт раскрыл секреты по ускорению работы смартфона Аналитик Ульянов: удаление лишних приложений ускорит работу смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу смартфона можно ускорить, удалив с него лишние приложения, временные файлы и сбросив до заводских настроек, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, передает «Москва 24». При этом освободится оперативная память.

Первый вариант, который поможет ускорить работу смартфона, — удаление лишних приложений. Это позволит освободить место не только в постоянной, но и в оперативной памяти. Дело в том, что многие приложения даже при работе в фоновом режиме, когда вы ими не пользуетесь, потребляют достаточно большое количество ресурсов, — сказал Ульянов.

Если какие-то приложения удалять не хочется, их работу в фоновом режиме можно запретить. При этом, по словам эксперта, на большинстве смартфонов предустановлены программы для чистки устройства от мусора.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Александр Власов рассказал, что заклеивание камеры на смартфоне или ноутбуке является избыточной мерой. По его словам, сегодня многие боятся злоумышленников, которые якобы могут устроить за ними слежку через устройства, однако в большинстве случаев подобные опасения не более чем надуманная фобия.