Эксперт раскрыл секрет экономии на подписках на контент Эксперт по контенту дал совет делить подписки с друзьями ради экономии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы оптимизировать расходы на покупку контента, первым делом необходимо привести в порядок все свои подписки, советует эксперт по закупке контента сервиса Movix Иван Шевченко в интервью «Газете.Ru». В частности, следует убедиться, пользуетесь ли вы всеми сервисами, на которые подписаны.

Проверьте, действительно ли вы используете все онлайн-кинотеатры, на которые подписаны. Важно убедиться, что подписки на ранее тестированные платформы, к которым вы больше не проявляете интерес, были отключены. Таким образом, вы будете платить только за то, что действительно используете, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что важно следить за автоматическим продлением подписки. Это удобно только в тех случаях, когда вы действительно пользуетесь контентом на постоянной основе.

Автопродление удобно, если вы регулярно просматриваете контент на определенной платформе. Здесь полезно воспользоваться календарем премьер: посмотрите, когда и на какой платформе будут премьеры интересующих вас сериалов. Если промежуток между выпусками больше месяца, скорее всего, вам придется воспользоваться автопродлением, — рекомендовал Шевченко.

Для выбора наиболее подходящего контента он предложил сравнить его на различных стриминговых сервисах. Возможно, стоит оставить подписку только там, где представлено больше фильмов и сериалов, соответствующих вашим предпочтениям.

Ранее сообщалось, что россияне больше всего времени проводят в социальной сети «ВКонтакте». В среднем человек пользуется этим приложением и его сервисами 129 минут в день. Вторым по популярности оказался TikTok, в котором интернет-пользователи проводят до 125 минут в день, а третью строчку занял Telegram — в среднем его используют 123 минуты в день.