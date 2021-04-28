Эксперт раскрыл, кто стоит за вредными учебниками по истории

https://static.news.ru/photo/411d8f84-a839-11eb-9198-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Публицист Роман Газенко в эфире «Царьграда» рассказал, кто принимал участие в разработке многих сомнительных пособий по истории России.

Эксперт подчеркнул , что за созданием многих вредных учебников, о которых говорил президент Владимир Путин на послании Федеральному, «маячит» Институт всеобщей истории РАН, «который в течение десятков лет был грантоедом» фондов американского инвестора Джорджа Сороса.

За всеми этими учебниками истории маячит Институт всеобщей истории РАН, который в течение десятков лет был грантоедом фондов Сороса. А это — человек, который, мягко говоря, не друг нашей стране, — подчеркнул Газенко.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин указал на то, что в школьных пособиях недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России, в том числе о героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны. В некоторых учебниках даже не упомянута Сталинградской битва, возмутился президент.

Минпросвещения организовало тотальную ревизию всех школьных учебников. Уже через несколько дней в ведомстве заявили, что под описание Путина в наибольшей степени подпадает издание «История России и мира» для 11-го класса под редакцией профессора Олега Волобуева.

Позднее Министерство просвещения заявило, что со следующего учебного года ведомство заменит во всех колледжах учебники, где слабо отражены события Сталинградской битвы.