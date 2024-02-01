Аналитик раскрыл, чем кнопочные телефоны лучше смартфонов Аналитик Ульянов: кнопочные телефоны держат заряд дольше смартфонов

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Одним из преимуществ кнопочных телефонов является то, что они держат заряд дольше смартфонов, рассказал аналитик Владимир Ульянов. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что такой гаджет может спокойно обходиться без дополнительной подзарядки в течение недели.

Даже для обычных телефонов, которые стоят в пределах тысячи рублей, работа в течение недели без зарядки — это совершенно нормальная история, — пояснил аналитик.

Кроме того, кнопочные телефоны более защищенные. У них нет операционной системы и функции для скачивания приложений, благодаря чему на них очень сложно запустить какую-либо вредоносную программу. Ульянов назвал еще одним плюсом кнопочных гаджетов простоту использования. Людям пожилого возраста проще понять, как обращаться с таким устройством. Аналитик добавил, что при желании можно использовать расширенные возможности: аудиоплеер, радио или фонарик. По его словам, эти гаджеты продолжают пользоваться популярностью у определенных категорий населения.

Эксперт в области безопасности Александр Власов ранее посоветовал не отправлять фото или сканы документов через мессенджеры. По его словам, сегодня многие мессенджеры могут взломать злоумышленники, которые будут использовать личные данные человека в преступных целях.