План Минздрава по борьбе с курением раскритиковали

Новые запреты Минздрава не помогут миллионам российских курильщиков отказаться от вредной привычки. О этом в разговоре с Lenta.ru заявил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.

По мнению эксперта, разрабатывая новый план по борьбе с курением, Минздрав игнорирует такое важное направление, как снижение вреда потребления никотина, использование систем нагревания табака и электронных сигарет.

В целом я бы сказал, что нас расстраивает игнорирование Минздравом новых альтернативных продуктов, снижающих распространение курения. Это упущенная возможность, — отметил Слипченко.

Он также напомнил, что озвученный ведомством план мер планируется к рассмотрению в ближайшие два-четыре года. При этом большая часть относится к техническому регламенту Евразийского союза, поэтому должна быть согласована с другими странами: Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизией.

Слипченко считает, что необходимо обратиться к опыту других стран, показывающему, что наиболее эффективной формой выхода из зависимости является отказ от более вредной формы потребления никотина и переход к бездымным продуктам, электронным сигаретам.

Ранее заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай заявил о намерении ведомства проработать новые меры для борьбы с курением. Чиновник отметил, что это важно «для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости» среди россиян.

В числе новых мер Салагай назвал запуск производства стандартных и обезличенных упаковок, 75% площади которых будет занято фотоизображениями или рисунками о вреде курения. В ведомстве намерены запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и использование ароматизаторов, красителей и других добавок, которые усиливают зависимость.