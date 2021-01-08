Эксперт прокомментировал крушение индонезийского Boeing 737-500

https://static.news.ru/photo/1b8b4d86-533b-11eb-99a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agung Kuncahya B./XinHua/Global Look Press

Cамолёт Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который упал в море, совершал полёт в сложных погодных условиях. В момент катастрофы лил проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Об этом заявил генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полётов» Сергей Мельниченко.

Самолёт набрал высоту в 3230 метров, а потом стал снижаться с вертикальной скоростью в 133 метра в секунду. Рыбаки слышали взрывы в момент падения самолёта. Об этом они рассказали местной полиции. Эксперт считает, что пока сложно ответить, что же произошло на борту, но если бортовые самописцы не повреждены, то не возникнет никаких проблемы с установлением точной причины авиакатастрофы.

Глубины моря там небольшие — от 15 до 25 метров, — цитирует эксперта «Российская газета».

Самолёт авиакомпании Sriwijaya Air разбился недалеко от острова Лаки в Яванском море. Это произошло спустя четыре минуты после вылета из Джакарты. Воздушное судно упало в море. На борту находились 62 человека, все они индонезийцы.

Как писал NEWS.ru, сотрудники поисковой группы в Яванском море обнаружили местоположение двух чёрных ящиков разбившегося самолёта. В район крушения прибыли корабли со специальной техникой, которая должна помочь найти ящики.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и экипажа Boeing.