Эксперт прогнозирует спад коронавируса в России к маю

https://static.news.ru/photo/5b1efa56-7a3d-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель совета директоров фармацевтической группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко оценивает ситуацию с коронавирусом в России оптимистично и прогнозирует спад пандемии уже к майским праздникам.

Та статистика, которую мы видим, — это падающая экспонента, она означает, что если тенденция сохранится, в ближайшее время мы увидим стабилизацию ситуации и к майским праздникам, может быть, сможем говорить о спаде пандемии, — отметил Иващенко.

Он также подчеркнул, что меры, принимаемые властями для борьбы с распространением коронавируса для экономики тяжёлые, но адекватные с точки зрения остановки пандемии, пишет РИА Новости.

Кроме того, Иващенко считает, что появление такого агрессивного вируса в будущем положительно скажется для медицинской отрасли.

Это вызов, благодаря которому мы научимся быстрее реагировать и нарастим разработку собственных препаратов и производство субстанций, — добавил он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции и тем более выстраивать какие-либо прогнозы на этот счёт пока рано. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, поднимать эту тему можно не раньше, чем через пару недель, писал NEWS.ru.