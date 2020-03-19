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Коронавирус будет завозиться в Россию и дальше, поскольку за рубежом ещё много россиян.

Как заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы № 2 Виктор Малеев, ожидается ещё несколько случаев завоза коронавируса в страну.

Нам сложно сейчас спрогнозировать распространение новой инфекции, потому что в Россию стопроцентно привезут еще несколько случаев коронавируса, — сообщил он.

Малеев добавил, что пока выявлено только 10 случаев местной передачи коронавируса, когда люди контактировали с приехавшими из-за рубежа. Дальше всё будет зависеть от сознательности людей, которые будут возвращаться в Россию. В частности, сообщат ли они о себе и пройдут ли положенный карантин.

NEWS.ru писал, что многие заболевшие люди, диагноз которым был поставлен в столице, приехали из европейских стран. Один заражённый прилетел из Санкт-Петербурга. Другие люди с подтверждённым подозрением на коронавирус приехали из Мюнхена, Барселоны и Цюриха.