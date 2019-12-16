https://static.news.ru/photo/1bf297c0-2010-11ea-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия прокомментировал результаты исследования Роскачества, которые показали наличие пестицидов в двух марках чая. По словам эксперта, потребителям не стоит пугаться и реагировать на негативный фон вокруг напитка.

Чантурия в разговоре с изданием «Москва 24» отметил , что пестициды не применяются в производстве краснодарского чая, поскольку объём этого производства «мизерный» и нужды в применении химических удобрений нет. Эксперт предположил, что напиток из Краснодарского края, в котором обнаружили пестициды, был купажирован с сортом «из какой-то другой страны».

Пестициды применяются в сельском хозяйстве во всех странах мира. Это неотъемлемая часть практически любой пищевой продукции <...> Существуют нормы, в соответствии с которыми этот пестицид не должен обнаружиться в готовой продукции, а другой может, но в каких-то пределах. Существуют нормы, и они во всех странах разные, — отметил Чантурия.

Специалист призвал внимательнее относиться к выбору напитка и всегда проверять целостность упаковки, поскольку от этого зависят вкус и аромат. Также Чантурия посоветовал выбирать между пакетированным и листовым чаем, исходя из «ритма жизни», поскольку принципиальных различий между двумя видами напитка нет — только внешние.

В пакетированном чае лист специально измельчается, чтобы заваривание было быстрым. Если у вас есть время для наслаждения ароматом и вы можете подождать, пока чай заваривается, то выбирайте листовой. Листовой чай ароматнее, — рассказал гендиректор «Росчайкофе».

Как ранее сообщал NEWS.ru, эксперты Роскачества обнаружили пестициды в двух марках чая, одна из которых была отечественной, а другая — импортированная с Шри-Ланки.