https://static.news.ru/photo/b802943c-1fd7-11ea-961e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грохот петард в Новый год является сильным стрессом для собаки и может довести животное до сердечного приступа. Об этом рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Собака не только слышит громкий звук, она испытывает боль, потому что идёт серьёзнейшая нагрузка на барабанные перепонки, — пояснил эксперт радио Sputnik.

Особенно сильно от этого страдают собаки мелких декоративных пород. Они менее устойчивы к грохоту салюта, чем представители крупных пород, которые по своей генетике ближе к волкам. Однако даже охотничью собаку могут сильно напугать взрывы фейерверков, если хозяин не приучал её к громким звукам с молодого возраста.

Карапетьянц советует не брать с собой животных на праздничные мероприятия, где могут использоваться петарды. В лучшем случае собака просто забьётся в страхе под машину, в худшем — может сбежать от хозяина и потеряться.

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